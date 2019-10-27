Соболенко в двух сетах победила Бертенс и выиграла «Элит Трофи»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала победительницей турнира «Элит Трофи». В финале она обыграла Кики Бертенс из Нидерландов со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 16 минут.

Соболенко выполнила 3 эйса, дважды ошиблась на подаче и реализовала 3 брейк-пойнта из восьми. В активе её соперницы 3 подачи навылет, 4 двойные ошибки и ни одного брейка. В личных встречах Кики ведёт – 4-2.

Напомним, в полуфиналах Арина выиграла у чешки Каролины Муховой, а Бертенс одержала волевую победу в матче с китаянкой Чжэн Сайсай.

В прошлом году чемпионкой турнира «Элит Трофи» стала нынешняя первая ракетка мира австралийка Эшли Барти. В финале она обыграла представительницу Китая Ван Цян со счётом 6:3, 6:4.