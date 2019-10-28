Свитолина на Итоговом чемпионате WTA выиграла шестой матч подряд
Украинская теннисистка Элина Свитолина успешно стартовала на Итоговом чемпионате WTA в Шэньчжэне (Китай). Она в двух сетах взяла верх над представительницей Чехии Каролиной Плишковой со счётом 7:6 (14:12), 6:4.
Таким образом, уроженка Одессы одержала на этих соревнованиях шестую победу кряду. Напомним, Свитолина является действующей чемпионкой турнира. В прошлогоднем финале, который состоялся в Сингапуре, она одолела американку Слоан Стивенс — 3:6, 6:2, 6:2.
В Пурпурной группе также сыграют канадка Бьянка Андрееску и румынка Симона Халеп.
Призовой фонд Итогового чемпионата WTA 2019 года в Шэньчжэне является рекордным в истории турнира — $ 14 млн. В этом сезоне соревнования проходят с 27 октября по 3 ноября.
Свитолина: это был один из самых длинных тай-брейков в моей карьере
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