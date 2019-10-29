Рублёв в трёх сетах проиграл Цонге на старте «Мастерса» в Париже

Россиянин Андрей Рублёв не смог преодолеть первый круг «Мастерса» в Париже (Франция). В стартовом матче он уступил хозяину кортов Жо-Вильфриду Цонге со счётом 6:4, 5:7, 4:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 25 минут.

Уроженец Москвы выполнил 4 эйса, трижды ошибся на подаче и реализовал 2 брейк-пойнта из 11. В активе его визави 20 подач навылет, 3 двойные ошибки и 3 сделанных брейка. В личных встречах француз повёл — 2-1.

Следующим соперником Цонги на «Мастерсе» в Париже станет представитель Италии Маттео Берреттини, посеянный под 10-м номером.

Действующим чемпионом турнира является россиянин Карен Хачанов. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее первой ракетки мира из Сербии Новака Джоковича — 7:5, 6:4.