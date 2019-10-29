Рублёв в трёх сетах проиграл Цонге на старте «Мастерса» в Париже
Россиянин Андрей Рублёв не смог преодолеть первый круг «Мастерса» в Париже (Франция). В стартовом матче он уступил хозяину кортов Жо-Вильфриду Цонге со счётом 6:4, 5:7, 4:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 25 минут.
Уроженец Москвы выполнил 4 эйса, трижды ошибся на подаче и реализовал 2 брейк-пойнта из 11. В активе его визави 20 подач навылет, 3 двойные ошибки и 3 сделанных брейка. В личных встречах француз повёл — 2-1.
Следующим соперником Цонги на «Мастерсе» в Париже станет представитель Италии Маттео Берреттини, посеянный под 10-м номером.
Действующим чемпионом турнира является россиянин Карен Хачанов. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее первой ракетки мира из Сербии Новака Джоковича — 7:5, 6:4.
- 29 октября 2019
-
00:21
-
00:13
- 28 октября 2019
-
23:57
-
23:45
-
20:59
-
19:57
-
18:34
-
17:20
-
16:38
-
15:42
-
15:35
-
15:16
-
14:57
-
14:23
-
14:11
-
13:50
-
13:46
-
13:12
-
12:44
-
12:31
-
12:27
-
12:01
-
11:18
-
10:19
-
09:04
-
08:56
-
08:39
-
08:30
-
08:18
-
08:02
-
07:57
-
00:51
-
00:20
- 27 октября 2019
-
23:28
-
22:27
Партнерский контент