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Рублёв в трёх сетах проиграл Цонге на старте «Мастерса» в Париже

Рублёв в трёх сетах проиграл Цонге на старте «Мастерса» в Париже
Теннис / ATP 0

Россиянин Андрей Рублёв не смог преодолеть первый круг «Мастерса» в Париже (Франция). В стартовом матче он уступил хозяину кортов Жо-Вильфриду Цонге со счётом 6:4, 5:7, 4:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 25 минут.

Уроженец Москвы выполнил 4 эйса, трижды ошибся на подаче и реализовал 2 брейк-пойнта из 11. В активе его визави 20 подач навылет, 3 двойные ошибки и 3 сделанных брейка. В личных встречах француз повёл — 2-1.

Следующим соперником Цонги на «Мастерсе» в Париже станет представитель Италии Маттео Берреттини, посеянный под 10-м номером.

Действующим чемпионом турнира является россиянин Карен Хачанов. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее первой ракетки мира из Сербии Новака Джоковича — 7:5, 6:4.

Париж. 1-й круг
28 октября 2019, понедельник. 21:30 МСК
Андрей Рублёв
22
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 4
4 		7 6
         
Жо-Вильфрид Цонга
35
Франция
Жо-Вильфрид Цонга
Ж. Цонга
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