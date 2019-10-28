Медведев узнал своего первого соперника на «Мастерсе» в Париже
В матче первого круга «Мастерса» в Париже (Франция) француз Жереми Шарди одержал волевую победу над американцем Сэмом Куэрри со счётом 5:7, 6:3, 7:5. Продолжительность встречи составила 2 часа 8 минут.
В активе Шарди 15 эйсов, 2 ошибки на подаче и 3 реализованных брейк-пойнта из 7. Его соперник 22 раза подал навылет, совершил 6 двойных ошибок и сделал 1 брейк.
За выход в третий круг Шарди поборется с четвёртой ракеткой мира — россиянином Даниилом Медведевым.
Действующим чемпионом турнира является представитель России Карен Хачанов. В финале прошлогоднего розыгрыша он победил первую ракетку мира из Сербии Новака Джоковича — 7:5, 6:4.
В этом сезоне соревнования в Париже проходят с 28 октября по 3 ноября.
Париж. 1-й круг
28 октября 2019, понедельник. 17:15 МСК
65
Жереми Шарди
Ж. Шарди
Окончен
2 : 1
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Сэм Куэрри
С. Куэрри
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