Цонга рассказал, как ему удалось одолеть Рублёва на «Мастерсе» в Париже
Французский теннисист Жо-Вильфрид Цонга прокомментировал победу над россиянином Андреем Рублёвым на старте «Мастерса» в Париже (Франция) со счётом 4:6, 7:5, 6:4.
«Я счастлив, что сумел одержать победу. Конечно, не всё было идеально, но самое важное то, что мне удалось выиграть. Во втором и третьем сетах я показал хороший теннис.
По ходу второй партии я стал играть ближе к задней линии. Мне нужно было сбить темп соперника. Я хотел играть очень агрессивно и оказывать давление на Рублёва. Мне это удалось", — приводит слова Цонги официальный сайт тура.
Следующим соперником Цонги станет представитель Италии Маттео Берреттини, посеянный под 10-м номером. Действующим чемпионом является россиянин Карен Хачанов.
Рублёв в трёх сетах проиграл Цонге на старте «Мастерса» в Париже
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