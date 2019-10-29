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Цонга рассказал, как ему удалось одолеть Рублёва на «Мастерсе» в Париже

Цонга рассказал, как ему удалось одолеть Рублёва на «Мастерсе» в Париже
Теннис / ATP 0

Французский теннисист Жо-Вильфрид Цонга прокомментировал победу над россиянином Андреем Рублёвым на старте «Мастерса» в Париже (Франция) со счётом 4:6, 7:5, 6:4.

«Я счастлив, что сумел одержать победу. Конечно, не всё было идеально, но самое важное то, что мне удалось выиграть. Во втором и третьем сетах я показал хороший теннис.

По ходу второй партии я стал играть ближе к задней линии. Мне нужно было сбить темп соперника. Я хотел играть очень агрессивно и оказывать давление на Рублёва. Мне это удалось", — приводит слова Цонги официальный сайт тура.

Следующим соперником Цонги станет представитель Италии Маттео Берреттини, посеянный под 10-м номером. Действующим чемпионом является россиянин Карен Хачанов.

Рублёв в трёх сетах проиграл Цонге на старте «Мастерса» в Париже
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