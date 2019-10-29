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19-летняя Андрееску поставила себя в один ряд с Федерером и сёстрами Уильямс

19-летняя Андрееску поставила себя в один ряд с Федерером и сёстрами Уильямс
Теннис / WTA 0

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску рассказала о своём отношении к возрасту.

«Я действительно верю, что каждый может достичь всего, чего захочет, вне зависимости от того, сколько ему лет. Думаю, что это доказала не только я, но и возрастные игроки — Роджер Федерер, Серена и Винус Уильямс.

Возраст — это лишь цифра, поэтому я хочу продолжить побеждать для того, чтобы другие вдохновлялись этими успехами», — цитирует Андрееску The National.

Напомним, канадская теннисистка стала открытием 2019 года в женском теннисе. В 19-летнем возрасте она выиграла два престижных соревнования категории Premier в Индиан-Уэллсе и Торонто, а также стала чемпионкой Открытого чемпионата США. В настоящее время она является четвёртой ракеткой мира.

Андрееску проиграла два матча подряд впервые с лета 2018 года
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