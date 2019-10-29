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Хачанов всё ещё может квалифицироваться на Итоговый турнир АТР

Хачанов всё ещё может квалифицироваться на Итоговый турнир АТР
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Карен Хачанов по-прежнему имеет шансы пробиться на Итоговый турнир АТР в качестве основного игрока.

Для того чтобы сыграть в Лондоне, 23-летнему уроженцу Москвы необходимо защитить чемпионский титул на «Мастерсе» в Париже, а кроме того, должно произойти одно из трёх событий:

  • Александр Зверев пробьётся в третий раунд,
  • Роберто Баутиста-Агут пробьётся в полуфинал,
  • Давид Гоффен сыграет с Кареном в финале турнира.

Напомним, на ATP Finals уже квалифицировались: Рафаэль Надаль (Испания), Новак Джокович (Сербия), Роджер Федерер (Швейцария), Даниил Медведев (Россия), Доминик Тим (Австрия) и Стефанос Циципас (Греция).

Итоговый чемпионат АТР пройдёт в период с 10 по 17 ноября в Лондоне (Великобритания). Действующим чемпионом турнира является немец Александр Зверев.

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