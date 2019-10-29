Хачанов всё ещё может квалифицироваться на Итоговый турнир АТР

Российский теннисист Карен Хачанов по-прежнему имеет шансы пробиться на Итоговый турнир АТР в качестве основного игрока.



Для того чтобы сыграть в Лондоне, 23-летнему уроженцу Москвы необходимо защитить чемпионский титул на «Мастерсе» в Париже, а кроме того, должно произойти одно из трёх событий:

Александр Зверев пробьётся в третий раунд,

пробьётся в третий раунд, Роберто Баутиста - Агут пробьётся в полуфинал,

- пробьётся в полуфинал, Давид Гоффен сыграет с Кареном в финале турнира.

Напомним, на ATP Finals уже квалифицировались: Рафаэль Надаль (Испания), Новак Джокович (Сербия), Роджер Федерер (Швейцария), Даниил Медведев (Россия), Доминик Тим (Австрия) и Стефанос Циципас (Греция).

Итоговый чемпионат АТР пройдёт в период с 10 по 17 ноября в Лондоне (Великобритания). Действующим чемпионом турнира является немец Александр Зверев.