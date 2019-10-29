Хачанов всё ещё может квалифицироваться на Итоговый турнир АТР
Российский теннисист Карен Хачанов по-прежнему имеет шансы пробиться на Итоговый турнир АТР в качестве основного игрока.
Для того чтобы сыграть в Лондоне, 23-летнему уроженцу Москвы необходимо защитить чемпионский титул на «Мастерсе» в Париже, а кроме того, должно произойти одно из трёх событий:
- Александр Зверев пробьётся в третий раунд,
- Роберто Баутиста-Агут пробьётся в полуфинал,
- Давид Гоффен сыграет с Кареном в финале турнира.
Напомним, на ATP Finals уже квалифицировались: Рафаэль Надаль (Испания), Новак Джокович (Сербия), Роджер Федерер (Швейцария), Даниил Медведев (Россия), Доминик Тим (Австрия) и Стефанос Циципас (Греция).
Итоговый чемпионат АТР пройдёт в период с 10 по 17 ноября в Лондоне (Великобритания). Действующим чемпионом турнира является немец Александр Зверев.
- 29 октября 2019
-
12:09
-
11:16
-
10:52
-
10:35
-
10:21
-
10:21
-
10:05
-
10:05
-
09:11
-
08:50
-
08:20
-
08:07
-
00:21
-
00:13
- 28 октября 2019
-
23:57
-
23:45
-
20:59
-
19:57
-
18:34
-
17:20
-
16:38
-
15:42
-
15:35
-
15:16
-
14:57
-
14:23
-
14:11
-
13:50
-
13:46
-
13:12
-
12:44
-
12:31
-
12:27
-
12:01
-
11:18
Партнерский контент