Организаторы «Мастерса» в Париже представили Шаповалова как россиянина

Организаторы «Мастерса» в Париже (Франция) перед матчем первого круга между французом Жилем Симоном и Денисом Шаповаловым перепутали национальность канадского теннисиста и представили его как россиянина.

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Симон отказался от борьбы в первом сете при счёте 2:2. В следующем круге Шаповалов сыграет с итальянцем Фабио Фоньини. Встреча состоится завтра, 30 октября.

Напомним, прошлогодним победителем «Мастерса» в Париже стал россиянин Карен Хачанов. В финале он нанёс поражение первой ракетке мира из Сербии Новаку Джоковичу со счётом 7:5, 6:4. В этом году россиянин не смог защитить титул. Во втором круге уроженец Москвы в трёх сетах уступил немцу Ян-Леннарду Штруффу со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 5:7.