Кирьос – о поражении Медведева в Париже: машина проиграла, что-то не так

Теннисист Даниил Медведев после неожиданного поражения от француза Жереми Шарди во втором круге «Мастерса» в Париже (Франция) опубликовал фото в своём «инстаграме». На снимке уставший россиянин вытирает футболкой пот со лба. В комментариях к нему обратился австралиец Ник Кирьос.

«Машина проиграла. Отдыхай, бро, что-то не так», — написал Кирьос.

Фото доступно на странице Даниила Медведева в «Инстаграме».

За выход в четвертьфинал Шарди поспорит с победителем матча Кристьян Гарин (Чили) — Джон Иснер (США).

В прошлом сезоне победителем турнира стал Карен Хачанов. В финале он нанёс поражение первой ракетке мира из Сербии Новаку Джоковичу со счётом 7:5, 6:4. В этом году россиянин не смог защитить титул. Во втором круге уроженец Москвы в трёх сетах уступил немцу Ян-Леннарду Штруффу со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 5:7.