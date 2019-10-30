Кирьос – о поражении Медведева в Париже: машина проиграла, что-то не так

Теннисист Даниил Медведев после неожиданного поражения от француза Жереми Шарди во втором круге «Мастерса» в Париже (Франция) опубликовал фото в своём «инстаграме». На снимке уставший россиянин вытирает футболкой пот со лба. В комментариях к нему обратился австралиец Ник Кирьос.
«Машина проиграла. Отдыхай, бро, что-то не так», — написал Кирьос.
Фото доступно на странице Даниила Медведева в «Инстаграме».
За выход в четвертьфинал Шарди поспорит с победителем матча Кристьян Гарин (Чили) — Джон Иснер (США).
В прошлом сезоне победителем турнира стал Карен Хачанов. В финале он нанёс поражение первой ракетке мира из Сербии Новаку Джоковичу со счётом 7:5, 6:4. В этом году россиянин не смог защитить титул. Во втором круге уроженец Москвы в трёх сетах уступил немцу Ян-Леннарду Штруффу со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 5:7.
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