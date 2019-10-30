Андрееску снялась с матча с Плишковой на Итоговом чемпионате WTA
Канадская теннисистка Бьянка Андрееску из-за травмы колена снялась в ходе матча с представительницей Чехии Каролиной Плишковой во втором туре Итогового чемпионата WTA в Шэньчжэне (Китай), проиграв первый сет со счётом 3:6. Соперницы провели на корте 45 минут.
В первом круге обе теннисистки потерпели поражения. Андрееску проиграла румынке Симоне Халеп, а Плишкова уступила украинке Элине Свитолиной.
Бьянка потеряла шансы на выход в полуфинал. Плишкова и Халеп в очном противостоянии определят, кто из них выйдет из группы. Первой полуфиналисткой турнира стала Свитолина.
Элина является действующей чемпионкой этого турнира. В прошлогоднем финале, который состоялся в Сингапуре, она победила американку Слоан Стивенс — 3:6, 6:2, 6:2.
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