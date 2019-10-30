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Андрееску снялась с матча с Плишковой на Итоговом чемпионате WTA

Андрееску снялась с матча с Плишковой на Итоговом чемпионате WTA
Теннис / WTA 0

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску из-за травмы колена снялась в ходе матча с представительницей Чехии Каролиной Плишковой во втором туре Итогового чемпионата WTA в Шэньчжэне (Китай), проиграв первый сет со счётом 3:6. Соперницы провели на корте 45 минут.

В первом круге обе теннисистки потерпели поражения. Андрееску проиграла румынке Симоне Халеп, а Плишкова уступила украинке Элине Свитолиной.

Бьянка потеряла шансы на выход в полуфинал. Плишкова и Халеп в очном противостоянии определят, кто из них выйдет из группы. Первой полуфиналисткой турнира стала Свитолина.

Элина является действующей чемпионкой этого турнира. В прошлогоднем финале, который состоялся в Сингапуре, она победила американку Слоан Стивенс — 3:6, 6:2, 6:2.

Шэньчжэнь. Пурпурная группа
30 октября 2019, среда. 15:30 МСК
Каролина Плишкова
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
6 		   
3 		   
         
Бьянка Андрееску
Канада
Бьянка Андрееску
Б. Андрееску
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