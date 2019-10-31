Тим: Федерер и Надаль были бы лучшими тренерами мира

Австриец Доминик Тим поделился впечатлениями от игры на выставочном командном турнире Кубок Лэйвера. Теннисист особенно выделил вклад Роджера Федерера и Рафаэля Надаля в успех в проведении соревнований.



«Кубок Лэйвера — это уникальное событие. Микроклимат в нашей команде был невероятным. Федерер и Надаль? Вероятно, они стали бы лучшими тренерами в мире, ведь каждый из них обладает невероятно обширными знаниями в теннисе. Это безумие. Они фактически тренировали меня, когда я играл, и всегда приходили ко мне во время перерывов, чтобы дать совет», — цитирует Доминика издание Times of India.



Напомним, Тим, выступавший вместе с Надалем и Федерером, в составе команды Европы, стал чемпионом соревнований.