Бенчич: на Итоговом турнире на первый план выходит психология

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич прокомментировала выход в полуфинал Итогового турнира WTA. В решающем матче групповой стадии она победила голландку Кики Бертенс, которая отказалась от продолжения борьбы во втором сете.

«Возможно, у Бертенс кончились силы, это обидно. Конечно, я хотела победить не так. Но всё равно я очень рада и горда тем, как боролась в первом сете. Если бы соперница его выиграла, всё могло бы сложиться иначе.

После поражения в первом матче я решила, что надо бороться и всё. Бывает, что в полуфинал выходят и с одной победой. Сейчас все соперницы уставшие, у кого-то травмы. На первый план выходит психология», — цитирует Бенчич пресс-служба WTA.

В полуфинале турнира Бенчич встретится с действующей чемпионкой украинкой Элиной Свитолиной.