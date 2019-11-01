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Шаповалов обыграл Монфиса и вышел в 1/2 финала «Мастерса» в Париже

Шаповалов обыграл Монфиса и вышел в 1/2 финала «Мастерса» в Париже
Теннис / ATP 0

Канадский теннисист Денис Шаповалов вышел в полуфинал соревнований категории АТР 1000 в Париже (Франция). В двух партиях он уверенно обыграл хозяина соревнований Гаэля Монфиса — 6:2, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 1 минуту. В активе Шаповалова 5 эйсов и 4 реализованных брейк-пойнта из 5 имевшихся. Монфис отметился 3 подачами навылет и 3 двойными ошибками. Француз не имел шансов взять подачу соперника.

За выход в финал соревнований Шаповалов поспорит с победителем пары Жо-Вильфрид Цонга (Франция) — Рафаэль Надаль (Испания).

Действующим чемпионом «Мастерса» в Париже является россиянин Карен Хачанов. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл серба Новака Джоковича — 7:5, 6:4.

Париж. 1/4 финала
01 ноября 2019, пятница. 21:30 МСК
Денис Шаповалов
28
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		2  
         
Гаэль Монфис
13
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис
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