Шаповалов обыграл Монфиса и вышел в 1/2 финала «Мастерса» в Париже

Канадский теннисист Денис Шаповалов вышел в полуфинал соревнований категории АТР 1000 в Париже (Франция). В двух партиях он уверенно обыграл хозяина соревнований Гаэля Монфиса — 6:2, 6:2.



Продолжительность матча составила 1 час 1 минуту. В активе Шаповалова 5 эйсов и 4 реализованных брейк-пойнта из 5 имевшихся. Монфис отметился 3 подачами навылет и 3 двойными ошибками. Француз не имел шансов взять подачу соперника.



За выход в финал соревнований Шаповалов поспорит с победителем пары Жо-Вильфрид Цонга (Франция) — Рафаэль Надаль (Испания).



Действующим чемпионом «Мастерса» в Париже является россиянин Карен Хачанов. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл серба Новака Джоковича — 7:5, 6:4.