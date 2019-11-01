Шаповалов обыграл Монфиса и вышел в 1/2 финала «Мастерса» в Париже
Канадский теннисист Денис Шаповалов вышел в полуфинал соревнований категории АТР 1000 в Париже (Франция). В двух партиях он уверенно обыграл хозяина соревнований Гаэля Монфиса — 6:2, 6:2.
Продолжительность матча составила 1 час 1 минуту. В активе Шаповалова 5 эйсов и 4 реализованных брейк-пойнта из 5 имевшихся. Монфис отметился 3 подачами навылет и 3 двойными ошибками. Француз не имел шансов взять подачу соперника.
За выход в финал соревнований Шаповалов поспорит с победителем пары Жо-Вильфрид Цонга (Франция) — Рафаэль Надаль (Испания).
Действующим чемпионом «Мастерса» в Париже является россиянин Карен Хачанов. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл серба Новака Джоковича — 7:5, 6:4.
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