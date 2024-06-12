Феррер надеется, что испанские теннисисты выиграют несколько медалей на Олимпиаде

Капитан сборной Испании на Кубке Дэвиса Давид Феррер выразил надежду на успешное выступление мужской команды на Олимпийских играх в Париже (Франция).

«Карлос только что выиграл «Ролан Гаррос», Рафа сыграл на отличном уровне. До 27 июля ещё есть время. Карреньо-Буста восстанавливается после травмы, он вернулся к соревнованиям и снова здоров. Давидович-Фокина может добиться хороших результатов. А Гранольерс – один из лучших в парном разряде. Не могу пожаловаться.

Надеюсь, что они добьются хороших результатов. Мы уверены, что медалей может быть не одна, но я не люблю прогнозировать будущее», – передаёт слова экс третьей ракетки мира AS.

Напомним, сегодня, 12 июня, стал известен состав сборной Испании по теннису на предстоящей Олимпиаде в Париже. У мужчин сыграют Карлос Алькарас, Рафаэль Надаль, Пабло Карреньо-Буста и Алехандро Давидович-Фокина. Также на Игры в парном турнире отобрался Марсель Гранольерс, который на данный момент является второй ракеткой мира в парном разряде.

Олимпийский теннисный турнир пройдёт на кортах «Ролан Гаррос» с 27 июля по 4 августа.