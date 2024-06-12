Людмила Самсонова уверенно вышла во второй круг турнира в Хертогенбосхе

Российская теннисистка, 15-я ракетка мира Людмила Самсонова вышла во второй круг травяного турнира WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды).

В матче первого раунда, который был перенесён из-за дождя в Хертогенбосхе, она обыграла представительницу Бельгии Элисон Ван Эйтванк. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:3 в пользу российской теннисистки.

На счету Самсоновой два эйса, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из шести заработанных. Теннисистка из Бельгии один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из восьми заработанных.

В 1/8 финала Самсонова сыграет с Селин Наэф из Швейцарии (161-я ракетка мира). Турнир в Хертогенбосхе проходит с 10 по 16 июня.