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Кудерметова одержала победу в матче первого круга турнира в Хертогенбосхе

Кудерметова одержала победу в матче первого круга турнира в Хертогенбосхе
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34-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла во второй круг травяного турнира WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды).

В матче первого раунда, который был перенесён из-за дождя в Хертогенбосхе, она обыграла представительницу Китая Чжосюань Бай. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:1 в пользу российской теннисистки.

Хертогенбосх (ж). 1-й круг
12 июня 2024, среда. 12:50 МСК
Чжосюань Бай
93
Китай
Чжосюань Бай
Ч. Бай
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		1
7 		6
         
Вероника Кудерметова
34
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова

На счету Кудерметовой четыре эйса, одна двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 12 заработанных. Теннисистка из Китая два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала единственный заработанный брейк-пойнт.

В 1/8 финала Кудерметова сыграет с Далмой Галфи из Венгрии (138-я ракетка мира). Турнир в Хертогенбосхе проходит с 10 по 16 июня.

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