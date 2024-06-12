Кудерметова одержала победу в матче первого круга турнира в Хертогенбосхе
Поделиться
34-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла во второй круг травяного турнира WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды).
В матче первого раунда, который был перенесён из-за дождя в Хертогенбосхе, она обыграла представительницу Китая Чжосюань Бай. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:1 в пользу российской теннисистки.
Хертогенбосх (ж). 1-й круг
12 июня 2024, среда. 12:50 МСК
93
Чжосюань Бай
Ч. Бай
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
34
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
На счету Кудерметовой четыре эйса, одна двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 12 заработанных. Теннисистка из Китая два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала единственный заработанный брейк-пойнт.
В 1/8 финала Кудерметова сыграет с Далмой Галфи из Венгрии (138-я ракетка мира). Турнир в Хертогенбосхе проходит с 10 по 16 июня.
Материалы по теме
Комментарии
- 12 июня 2024
-
16:23
-
16:13
-
15:56
-
15:55
-
15:40
-
15:32
-
15:24
-
15:02
-
14:56
-
14:54
-
14:38
-
14:30
-
14:22
-
14:00
-
13:47
-
13:08
-
11:58
-
11:57
-
11:46
-
11:46
-
11:32
-
00:38
-
00:25
-
00:04
- 11 июня 2024
-
23:33
-
22:52
-
21:54
-
21:45
-
21:31
-
21:00
-
20:52
-
19:58
-
19:49
-
18:59
-
18:52