Рафаэль Надаль не выступит на Уимблдоне-2024

Испанский теннисист, 22-кратный победитель турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Рафаэль Надаль не выступит на предстоящем Уимблдоне, который пройдёт с 1 по 14 июля в Лондоне (Великобритания). Об этом сообщил бывший испанский теннисист, экс третья ракетка мира и финалист «Ролан Гаррос» — 2013 Давид Феррер.

Ранее Феррер подтвердил, что Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас сыграют вместе в парном разряде на Олимпийских играх в Париже (Франция).

Рафаэль Надаль — двукратный олимпийский чемпион. В 2008 году Надаль выиграл Олимпиаду в одиночном разряде, в 2016-м стал чемпионом в паре с Марком Лопесом. 38-летний Надаль сыграет на четвёртой Олимпиаде в карьере. Он 22 раза побеждал на турнирах «Большого шлема».