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Бадоса объяснила пропуск Олимпиады

Бадоса объяснила пропуск Олимпиады
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Экс вторая ракетка мира Паула Бадоса прокомментировала решение пропустить Олимпийские игры в Париже (Франция). Сегодня стал известен состав сборной Испании по теннису на предстоящие Игры, в который вошли Сара Соррибес Тормо и Кристина Букша.

«Из-за травмы я не смогу принять участие на Олимпийских играх, на турнире, который очень ждала. Очень сложно отказываться от игры за свою страну.

Моя спина не позволяет мне это сделать. Мой единственный выбор — это принять», — приводит слова Бадосы Relevo.

Бадоса испытывает проблемы со спиной с 2023 года, из-за чего пропускала турниры и опустилась в рейтинге. Сейчас испанка является 110-й ракеткой мира. На «Ролан Гаррос» — 2024 Паула дошла до третьего круга, где уступила Арине Соболенко (Беларусь).

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