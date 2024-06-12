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Хачанов — Вукич: текстовая онлайн-трансляция второго круга турнира в Хертогенбосхе

Хачанов — Вукич: текстовая онлайн-трансляция второго круга турнира в Хертогенбосхе
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Сегодня, 12 июня, состоится матч второго круга травяного турнира категории ATP-250. В матче за выход в следующий раунд встретятся 22-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов и 87-й номер мировой классификации ATP Александр Вукич, представляющий Австралию. Встреча начнётся не ранее 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между российским и австралийским теннисистами.

Хертогенбосх (м). 2-й круг
12 июня 2024, среда. 18:15 МСК
Александар Вукич
87
Австралия
Александар Вукич
А. Вукич
Не начался
1 2 3
         
         
Карен Хачанов
22
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Хачанов и Вукич встречались на кортах друг с другом всего один раз. В первом круге Australian Open — 2021 победу в четырёх сетах одержал россиянин — 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (7:2), 6:4.

Турнир в Хертогенбосхе (Нидерланды) продлится до 16 июня. Действующим победителем является нынешняя 23-я ракетка мира Таллон Грикспор из Нидерландов.

Календарь турнира ATP-250 в Хертогенсбосхе (м)
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