Алькарас ответил, считает ли себя лучше «Большой тройки»

Вторая ракетка мира 21-летний испанский теннисист Карлос Алькарас ответил на вопрос, считает ли себя лучше теннисистов Рафаэля Надаля, Роджера Федерера и Новака Джоковича, когда они были в его возрасте.

«Я смотрел видео, но по некоторым моментам я не могу сравнить себя с ними, когда они были в моём возрасте. Но не имеет значения, чего я достиг в этом возрасте, если я застоюсь здесь. Я хочу продолжать расти в своей карьере и достичь уровня Джоковича, Рафы и Федерера. Хорошие и великие продолжали совершенствоваться в своей карьере, пока им не исполнилось 37 и 38 лет», — приводит слова Алькараса ABC.

Напомним, 9 июня Алькарас впервые в карьере выиграл Открытый чемпионат Франции. Для юного испанца этот титул стал третьим на турнирах «Большого шлема» после победы на Уимблдоне-2023 и US Open – 2022.

В финале «Ролан Гаррос» — 2024 Алькарас (3) со счётом 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2 обыграл олимпийского чемпиона 2020 года четвёртую ракетку мира немца Александра Зверева. Благодаря данной победе Карлос стал самым молодым обладателем трёх ТБШ на разных покрытиях.