Ига Свёнтек снялась с турнира в Берлине

Первая ракетка мира Ига Свёнтек пропустит турнир категории WTA-500 в Берлине (Германия). Об этом сообщила пресс-служба турнира в соцсетях.

«К сожалению, из-за физической и моральной усталости после девяти напряжённых недель я снялась с турнира в Берлине, чтобы отдохнуть и восстановиться», — сказала Свёнтек.

В субботу, 8 июня, польская теннисистка выиграла «Ролан Гаррос» — 2024, обыграв в финале итальянку Ясмин Паолини со счётом 6:2, 6:1. Этот титул стал для Свёнтек третьим подряд и четвёртым в целом на парижских кортах. Всего на счету польки 21 трофей на уровне WTA, включая пять побед на турнирах «Большого шлема».

Турнир в Берлине (Германия) состоится с 17 по 23 июня. На него заявились все теннисистки из топ-10 мирового рейтинга. В прошлом году Свёнтек не играла на турнире, поэтому не потеряет очков в рейтинге.