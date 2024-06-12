Тренер сборной России назвал Павла Котова главным открытием «Ролан Гаррос»

Тренер мужской сборной России по теннису Игорь Куницын считает, что 51-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов стал главным открытием «Ролан Гаррос» в одиночном разряде.

«В мужской части открытием стал Павел Котов, он обыграл двух сильных соперников, проиграл только Синнеру. Даня Медведев дошёл до четвёртого круга, и это его второй результат на «Ролан Гаррос». К сожалению, Андрей Рублёв и Карен Хачанов рано вылетели и не смогли сыграть, как нам того хотелось бы», — приводит слова Куницына ТАСС.

Напомним, 25-летний россиянин Котов в первом круге Открытого чемпионата Франции обыграл британца Кэмерона Норри (39-й в рейтинге ATP), во втором круге оказался сильнее победителя трёх турниров «Большого шлема» швейцарца Стэна Вавринки. Лишь в третьем круге Котов уступил итальянцу Яннику Синнеру, ставшему по итогам соревнований первой ракеткой мира.