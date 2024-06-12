«Два человека смотрят как ты ссышь в стакан». Касаткина — о допинг-контроле

14-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина в деталях рассказала о процессе допинг-контроля.

«Хайлайты этих двух дней: допинг-контроль — два дня подряд. Вдобавок, допинг-офицер забыл у меня дома прибор для измерения плотности мочи. Если кому нужно — пишите. А вообще это интересный процесс. К тебе домой приходят два человека. Смотрят как ты ссышь в стакан. Забирают две банки с твоей мочой. Уходят и больше вы никак не контактируете. Интересные рабочие отношения», — написала Касаткина в своих социальных сетях.

Согласно рейтингу Дарья Касаткина может стать участницей Олимпийских игр — 2024 в Париже. Соревнования по теннису состоятся с 27 июля по 4 августа. Международная федерация тенниса (ITF) до 12 июня примет решение о допуске российских теннисистов.