Тренер сборной России: Андреева и Звонарёва могли выиграть парный «Ролан Гаррос»

Тренер мужской сборной России по теннису Игорь Куницын считает, что российская теннисистка Мирра Андреева могла бы выиграть титул парного разряда «Ролан Гаррос» вместе с Верой Звонарёвой, если бы не проблемы с расписанием турнира, которые вынудили спортсменок сняться.

«Мирра Андреева здорово играла не только в одиночке, но и в паре с Верой Звонарёвой. Думаю, если бы матчи в одиночке и паре не накладывались друг на друга, то они вполне могли выиграть», — приводит слова Куницына ТАСС.

Напомним, на грунтовом турнире «Большого шлема» юная россиянка дошла до полуфинала соревнований, в 1/4 финала сенсационно одолев вторую ракетку мира белоруску Арину Соболенко (2). За выход в финал Мирра со счётом 3:6, 1:6 уступила итальянке Ясмин Паолини.

В парном разряде Андреева и Звонарёва были вынуждены сняться на стадии 1/4 финала, так как перерывов между парными и одиночными матчами практически не было.