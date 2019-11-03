Свитолина назвала главную задачу на межсезонье

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, что её главная задача в межсезонье – пройти тщательное обследование колена, так как периодические боли мешают ей полноценно выступать.



«Для меня приоритет — быть здоровой в следующем сезоне. Боль в колене всё ещё остаётся. Она то появляется, то пропадает. Я должна с этим разобраться. Это будет первым делом в межсезонье», — приводит слова Свитолиной пресс-служба WTA в «твиттере».



Элина закончит сезон-2019 в ранге шестой ракетки мира. Это стало известно после финального матча Итогового турнира WTA в Шэньчжэне (Китай), в котором она уступила представительнице Австралии Эшли Барти со счётом 4:6, 3:6. В 2018 году Свитолина выиграла эти соревнования.