Второй год подряд чешская теннисистка завершит год на вершине парного рейтинга

Чешская теннисистка Барбора Стрыцова завершит 2019 год на первой строчке парного рейтинга WTA, сообщает официальный сайт тура. В нынешнем сезоне она в дуэте с Се Шувэй стала победительницей Уимблдона, а также завоевала титулы в Дубае, Мадриде и Бирмингеме.

На Итоговом чемпионате WTA в Шэньчжэне (Китай) пара дошла до финала, где проиграла француженке Кристине Младенович и венгерке Тиме Бабош.

«Это невероятный момент в моей карьере. Я бы хотела поблагодарить Се Шувэй, которая была моей партнёршей в большей части сезона и помогла достичь этой цели. Это был фантастический год для меня. Завершить его на первой строчке — это потрясающее ощущение», — сказала Стрыцова.

Второй год подряд лидером парного рейтинга по итогам сезона стала чешка. 2018 год на вершине парного рейтинга WTA завершили Барбора Крейчикова и Катержина Синякова.