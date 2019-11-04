Осака: 2019 — лучший год в жизни, хотя иногда и сталкивалась с испытаниями

Бывшая первая ракетка мира японка Наоми Осака подвела итоги завершившегося сезона. Этот сезон стал самым успешным в карьере Осаки. Она выиграла три титула, стала чемпионкой Australian Open и возглавляла мировой рейтинг WTA.

«Наверное, 2019 — лучший год в моей жизни. Иногда я сталкивалась с серьёзными испытаниями. Я научилась очень многому за этот год. Я поняла, что могу сильно влиять на всё, что со мной происходит.

Теперь я с радостью жду 2020 год. И я говорю не только о том, что происходит на корте, но и за его пределами. Я всех вас очень люблю, ребята», — написала Осака в своём «твиттере».

Осака завершила сезон участие в Итоговом турнире WTA, но японка была вынуждена сняться с соревнований, выиграв первый матч на турнире.