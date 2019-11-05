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Тренер — о травме Андрееску: это стало холодным душем

Тренер — о травме Андрееску: это стало холодным душем
Теннис / WTA 0

Сильвен Брюно, тренер канадской теннисистки Бьянки Андрееску, рассказал о травме колена, из-за которой его подопечная снялась с Итогового чемпионата WTA в Шэньчжэне.

«Мы встречаемся с врачами. Ей нужно больше времени на восстановление. Но, кажется, всё под контролем. Это не должно быть слишком серьёзно. Надеюсь, так и будет.

Но травма оказалась достаточно серьёзной, чтобы Бьянка снялась с третьего матча. Она будет отдыхать пару недель и восстанавливаться. Конечно, она расстроена, ведь ждала этот турнир с большим нетерпением. Она очень хотела выйти в полуфинал и даже дальше. Травма колена стала холодным душем", — приводит слова тренера Sportsnet.

В 2019 году Бьянка выиграла US Open, а также турниры в Индиан-Уэллсе и Торонто.

Андрееску снялась с Итогового чемпионата WTA
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