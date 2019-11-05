Экс пятая ракетка мира рассказала, чего Серене Уильямс не хватает для рекорда
Бывшая пятая ракетка мира словачка Даниэла Гантухова, в июле 2017 года объявившая о завершении карьеры, оценила шансы американки Серены Уильямс побить рекорд Маргарет Корт по количеству титулов на турнирах «Большого шлема». В активе Серены 23 трофея, у Маргарет — 24.
«Я действительно надеюсь, что ей это удастся. Это станет наградой для настоящей чемпионки. Но я также считаю, что ей необходимо больше участвовать в турнирах, чтобы лучше справляться с финалами. Тогда в решающих моментах у неё всё будет получаться автоматически», — приводит слова Гантуховой New York Times.
На Открытом чемпионате США 2019 года 38-летняя Уильямс потерпела четвёртое поражение подряд в финалах турниров «Большого шлема».
Ракетку Серены Уильямс выставят на аукцион за € 7 тыс.
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