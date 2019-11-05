Цонга: участие в челленджерах напомнило, зачем я играю в теннис

Французский теннисист Жо-Вильфред Цонга рассказал, почему принимал участие в турнирах серии «челленджер». После выступления на челленджерах француз принял участие в «Мастерсе» в Париже и дошёл до четвертьфинала.

«Я отправился на челленджеры, чтобы побольше играть. Но были и другие причины. Участие в этих турнирах напомнило, почему я вообще играю в теннис. Да, условия там более тяжёлые, всегда идёт борьба. Встречаешься с соперниками, которые мечтают стать чемпионами. Даже зрители там другие.

Всегда приятно сыграть на таком турнире. Ведь после этого понимаешь, что занимаешься особенным делом. На челленджерах оказываешься ближе к людям, слышишь, что они говорят. Это помогает посмотреть на карьеру под другим углом. После этого снова получаешь удовольствие от тенниса», — цитирует Цонга сайт ATP.