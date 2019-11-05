Соболенко — о Турсунове: если всё хорошо, зачём мне искать кого-то другого?

Белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о сложностях, которые испытывала в ходе сезона. Уроженка Минска ранее объявила о прекращении сотрудничества с россиянином Дмитрием Турсуновым, но затем они вновь стали работать вместе.
«После US Open я осознала, что есть проблема. Слишком много вещей за пределами корта отвлекали меня от игры. Но затем я поняла, что глупо было винить во всём Дмитрия. Я смогла восстановить наши отношения. Надеюсь, это поможет мне умнее начать следующий сезон.
В прошедшие несколько месяцев было немало разочарований, но я наконец всё поняла и теперь могу двигаться дальше. У всех игроков бывают подобные моменты. Ты всегда чему-то учишься. Надеюсь, со мной это тоже произойдёт.
Я надеюсь продолжить работу с Турсуновым. Мы постарались исправить некоторые вещи, и это помогло мне сохранить позитив. Наша цель — продолжить сотрудничество, потому что у нас всё хорошо получается. Я не хочу терять его как тренера. Если всё идёт хорошо, зачем мне искать кого-то другого? Мы постарались решить все проблемы. Думаю, у нас всё получилось", — цитирует Соболенко Ubitennis.
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