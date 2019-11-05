Даниил Медведев узнал соперников на Итоговом чемпионате ATP
В Лондоне состоялась жеребьёвка Итогового чемпионата ATP, который пройдёт с 10 по 17 ноября. Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев, впервые квалифицировавшийся на этот турнир, сыграет в группе Андре Агасси с испанцем Рафаэлем Надалем, греком Стефаносом Циципасом и немцем Александром Зверевым.
В группу Бьорна Борга попали серб Новак Джокович, швейцарец Роджер Федерер, австриец Доминик Тим и итальянец Маттео Берреттини.
Теннисисты, занявшие первые два места в каждой группе, выйдут в полуфинал. Александр Зверев является действующим чемпионом ATP Finals. В прошлогоднем финале он обыграл Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:3.
Даниил Медведев в 2019 году выиграл турниры в Софии, Цинциннати, Санкт-Петербурге и Шанхае.
Бывшая 4-я ракетка мира назвал главного фаворита Итогового чемпионата ATP
- 5 ноября 2019
-
16:51
-
16:48
-
16:24
-
15:28
-
14:52
-
13:46
-
12:55
-
12:21
-
11:32
-
11:08
-
10:24
-
10:03
-
09:45
-
09:03
-
08:25
-
00:56
-
00:40
- 4 ноября 2019
-
18:48
-
17:42
-
17:25
-
17:06
-
16:06
-
15:56
-
14:57
-
14:39
-
14:06
-
13:44
-
13:32
-
13:12
-
12:46
-
12:23
-
11:04
-
11:04
-
10:40
-
10:36
Партнерский контент