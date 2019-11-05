Даниил Медведев узнал соперников на Итоговом чемпионате ATP

В Лондоне состоялась жеребьёвка Итогового чемпионата ATP, который пройдёт с 10 по 17 ноября. Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев, впервые квалифицировавшийся на этот турнир, сыграет в группе Андре Агасси с испанцем Рафаэлем Надалем, греком Стефаносом Циципасом и немцем Александром Зверевым.

В группу Бьорна Борга попали серб Новак Джокович, швейцарец Роджер Федерер, австриец Доминик Тим и итальянец Маттео Берреттини.

Теннисисты, занявшие первые два места в каждой группе, выйдут в полуфинал. Александр Зверев является действующим чемпионом ATP Finals. В прошлогоднем финале он обыграл Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:3.

Даниил Медведев в 2019 году выиграл турниры в Софии, Цинциннати, Санкт-Петербурге и Шанхае.