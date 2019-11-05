Бывшая 4-я ракетка мира назвал главного фаворита Итогового чемпионата ATP

Бывшая четвёртая ракетка мира британец Грег Руседски поделился ожиданиями от Итогового чемпионата ATP, который стартует в Лондоне 10 ноября, а также оценил ситуацию в борьбе за первую строчку рейтинга по итогам сезона. В настоящее время первой ракеткой мира является испанец Рафаэль Надаль (9585 очков), на втором месте — серб Новак Джокович (8945).
«Учитывая результаты Джоковича на Итоговом чемпионате, я бы назвал его главным фаворитом. Надаль обычно не проходит групповой этап без поражений. Новак может быть доволен своим положением сейчас.
Если бы между ними было 1040 очков в рейтинге, то Надаля можно было бы назвать фаворитом. Но за каждую победу там даётся 200 очков. Если проходишь групповой этап без поражений и добираешься до финала, то получаешь 1000 очков. А если выигрываешь титул, не потерпев поражений, то 1500", — цитирует Руседски Daily Express.
Действующим победителем турнира является немец Александр Зверев.
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