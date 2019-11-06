Теннисистка Суарес-Наварро провела неделю в лагере беженцев в Уганде

Испанская теннисистка Карла Суарес-Наварро посетила лагерь беженцев в Уганде с гуманитарной миссией. Спортсменка, занимающая 55-е место в рейтинге WTA, опубликовала небольшой видеоотчет о своей поездке.



Суарес-Наварро рассказала, что неделю прожила в лагере беженцев из Южного Судана, где по несколько часов в день играла с ними в теннис.

«Жить — значит делиться, давать, быть благодарным. Посещение Уганды было чудесным опытом. Нести счастье через теннис — самый лучший пример», — написала Суарес-Наварро под своим отчётом.

Видео доступно на странице Карлы Суарес-Наварро в «твиттере».



В 2019 году 31-летняя Суарес-Наварро добралась до 1/8 финала Уимблдона, где уступила будущей финалистке турнира Серене Уильямс — 2:6, 2:6. В первом круге Открытого чемпионата США по теннису она снялась в ходе встречи с представительницей Венгрии Тимей Бабош. Испанка была оштрафована на $ 40 тыс. за то, что «не прикладывала должных усилий на корте».

