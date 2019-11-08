Мунар: в 15 лет Надаль был для меня отцом, сейчас — практически друг
Испанский теннисист Хауме Мунар рассказал об отношениях с именитым соотечественником Рафаэлем Надалем. Мунар является выпускником Академии Надаля на Мальорке.
«С Рафой у меня давние отношения. Когда мне было 15 лет, он был для меня практически отцом. Теперь же он скорее мой товарищ, коллега. Наверное, даже почти друг.
Я провожу много времени с ним на корте и за его пределами, многому учусь. Для меня он является примером для подражания — не только в теннисе, но и в жизни. Рафа часто сталкивался со сложными жизненными обстоятельствами, но всякий раз справляется — я учусь и этому», — цитирует Мунара Tennis World USA.
В настоящее время 22-летний Мунар является 98-й ракеткой мира. Его лучшим результатом было 52-е место в рейтинге АТР.
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