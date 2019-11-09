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Медведев: приятно, что буду представлять свою страну на Итоговом турнире ATP

Медведев: приятно, что буду представлять свою страну на Итоговом турнире ATP
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от Итогового чемпионата ATP. Турнир пройдёт с 10 по 17 ноября в Лондоне.

По итогам жеребьёвки соперниками четвёртой ракетки мира станут испанец Рафаэль Надаль, грек Стефанос Циципас и Александр Зверев из Германии.

«Мне приятно, что буду представлять свою страну. Надеюсь, смогу показать хороший теннис и выиграть несколько матчей.

Я всё ещё уверен в своей игре. «Мастерс» в Париже — не тот результат, на который я рассчитывал, однако такое случается. Это теннис. В матче с Шарди я не использовал свои возможности, а он провёл отличный матч. Сейчас вместе с командой работаю над тем, чтобы быть в понедельник в отличной форме", — приводит слова Медведева официальный сайт ATP.

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