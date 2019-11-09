Джокович: не понимаю, как Федерер остаётся в топе и находит время на семью

Вторая ракетка мира серб Новак Джокович признался, что не представляет, как Роджеру Федереру удаётся оставаться столь успешным в теннисе, учитывая, что швейцарец ещё успевает воспитывать четверых детей.

«Это глубоко моё личное мнение, но самыми значимыми достижениями любого теннисиста являются титулы «Большого шлема» и первенство в рейтинге. На данном этапе карьеры это очень важная цель. Чтобы её достичь, я должен быть полностью здоров. При этом нужно находить время и на семью, как говорил Роджер. Вообще не представляю, как он остаётся в топе и умудряется воспитывать четверых детей. Мне и с двумя тяжело.

Новое поколение дышит нам в спину, поэтому я постоянно советуюсь с тренерами по поводу общих тенденций, конкретных покрытий и отдельных матчей», — приводит слова Джоковича официальный сайт ATP.

Новак сыграет на Итоговом чемпионате ATP, который пройдёт в Лондоне с 10 по 17 ноября. Его соперниками в группе Бьорна Борга будут швейцарец Роджер Федерер, австриец Доминик Тим и итальянец Маттео Берреттини.