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Джокович — Хачанову: как можно фотошопить мышцы спины?

Джокович — Хачанову: как можно фотошопить мышцы спины?
Теннис / ATP 0

Сербский теннисист Новак Джокович отреагировал на фотографию российского соперника — Карена Хачанова, который не сумел отобраться на Итоговый турнир АТР и отдыхает на Мальдивах.

Хачанов выложил снимок. «Отдых и ничего больше», — подписал Хачанов фото на своей странице в «Инстаграме», на котором он изображён со спины.

Джокович сыронизировал относительно мускулистой спины россиянина.

«Как можно фотошопить мышцы на спине? Парень, ну ты чего?» — написал Джокович в комментариях.

Фото доступно в «Инстаграме» Карена Хачанова.

Хачанов не сумел завоевать ни одного титула в одиночном разряде в 2019 году и завершил сезон на 17-м месте в рейтинге ATP. 23-летний россиянин примет участие в Кубке Дэвиса, который пройдет с 18 по 24 ноября в Мадриде. Российская команда сыграет со сборными Испании и Хорватии в группе В.

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