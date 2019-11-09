Джокович — Хачанову: как можно фотошопить мышцы спины?

Сербский теннисист Новак Джокович отреагировал на фотографию российского соперника — Карена Хачанова, который не сумел отобраться на Итоговый турнир АТР и отдыхает на Мальдивах.
Хачанов выложил снимок. «Отдых и ничего больше», — подписал Хачанов фото на своей странице в «Инстаграме», на котором он изображён со спины.
Джокович сыронизировал относительно мускулистой спины россиянина.
«Как можно фотошопить мышцы на спине? Парень, ну ты чего?» — написал Джокович в комментариях.
Фото доступно в «Инстаграме» Карена Хачанова.
Хачанов не сумел завоевать ни одного титула в одиночном разряде в 2019 году и завершил сезон на 17-м месте в рейтинге ATP. 23-летний россиянин примет участие в Кубке Дэвиса, который пройдет с 18 по 24 ноября в Мадриде. Российская команда сыграет со сборными Испании и Хорватии в группе В.
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