Хачанов ответил Джоковичу по поводу увеличенных в фотошопе мышц

Карен Хачанов ответил на комментарий сербского теннисиста Новака Джоковича, который сыронизировал относительно мускулистой спины соперника на одной из фотографий. Россиянин опубликовал кадр с отдыха на Мальдивах.
«Как можно фотошопить мышцы на спине? Парень, ну ты чего?» — написал Джокович в комментариях к снимку Хачанова.
«Могу научить тебя в следующий раз, как это работает», — ответил ему Карен.
Фото доступно в «Инстаграме» на странице Карена Хачанова.
Хачанов не сумел завоевать ни одного титула в одиночном разряде в 2019 году и завершил сезон на 17-м месте в рейтинге ATP. 23-летний россиянин примет участие в Кубке Дэвиса, который пройдет с 18 по 24 ноября в Мадриде. Российская команда сыграет со сборными Испании и Хорватии в группе В.
Новак сыграет на Итоговом чемпионате ATP, который пройдёт в Лондоне с 10 по 17 ноября. Его соперниками в группе Бьорна Борга будут швейцарец Роджер Федерер, австриец Доминик Тим и итальянец Маттео Берреттини.
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