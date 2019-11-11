Текстовая онлайн-трансляция матча Надаль — А. Зверев на Итоговом чемпионате ATP

Сегодня, 11 ноября, состоится матч первого тура группового этапа Итогового чемпионата ATP в Лондоне, в котором встретятся первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль и немец Александр Зверев. Начало поединка запланировано на 23:00 мск.

По личным встречам впереди Надаль — 5-0.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Итогового чемпионата ATP Надаль — А. Зверев в Лондоне.



В группе Андре Агасси также выступают грек Стефанос Циципас и россиянин Даниил Медведев. Ранее уроженец Москвы проиграл Циципасу со счётом 6:7 (5:7), 4:6.

Действующим чемпионом соревнований является Зверев. В прошлогоднем финале он взял верх над сербом Новаком Джоковичем со счётом 6:4, 6:3.



Итоговый чемпионат ATP завершится 17 ноября.