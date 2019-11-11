Тарпищев: Медведев не вошёл в турнир, а Циципас играл нагло и уверенно
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев проанализировал старт россиянина Даниила Медведева на Итоговом чемпионате ATP. Уроженец Москвы в первом матче проиграл греку Стефаносу Циципасу со счётом 6:7 (5:7), 4:6.
«Даня не вошёл в турнир, не чувствовал мяч в этой игре. Плюс Циципас играл нагло и уверенно. Это не провал, конечно, просто теперь Медведева тоже все изучают серьёзно. К тому же у него нет опыта этого турнира. С этой точки зрения данный результат идёт в плюс, не потеряно ничего, и Зверева можно обыграть», — приводит слова Тарпищева ТАСС.
В следующем матче Медведев 13 ноября сыграет с Александром Зверевым из Германии.
Зверев является действующим чемпионом Итогового чемпионата ATP. В 2018 году он обыграл серба Новака Джоковича.
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