Тарпищев: Медведев не вошёл в турнир, а Циципас играл нагло и уверенно

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев проанализировал старт россиянина Даниила Медведева на Итоговом чемпионате ATP. Уроженец Москвы в первом матче проиграл греку Стефаносу Циципасу со счётом 6:7 (5:7), 4:6.

«Даня не вошёл в турнир, не чувствовал мяч в этой игре. Плюс Циципас играл нагло и уверенно. Это не провал, конечно, просто теперь Медведева тоже все изучают серьёзно. К тому же у него нет опыта этого турнира. С этой точки зрения данный результат идёт в плюс, не потеряно ничего, и Зверева можно обыграть», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

В следующем матче Медведев 13 ноября сыграет с Александром Зверевым из Германии.

Зверев является действующим чемпионом Итогового чемпионата ATP. В 2018 году он обыграл серба Новака Джоковича.