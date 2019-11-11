Медведев: с Циципасом точно не пойдём в ресторан. Никогда!

Российский теннисист Даниил Медведев после стартового матча на Итоговом чемпионате ATP отреагировал на слова грека Стефаноса Циципаса, который заявил, что не хочет приглашать четвёртую ракетку мира на ужин.

«В Лондоне много классных ресторанов, я уже оценил! С женой и командой ходили, рестораны и правда отличные. Но с Циципасом точно не пойдём в ресторан. Никогда!

Да, родителям действительно пока не дали визу. Ну, обычно, когда так происходит, уже и не дают в нужные сроки. Жалко, конечно, но что поделать. Говорю ли им, что время есть, потому что выйду в полуфинал? Ну нет, но сделаю всё, чтобы подольше поиграть на Итоговом", — цитирует Медведева Sport24.

Медведеву на групповом этапе предстоит сыграть с испанцем Рафаэлем Надалем и представителем Германии Александром Зверевым.