Бушар одержала первую победу в одиночном разряде за последние девять месяцев

Бывшая пятая ракетка мира канадка Эжени Бушар одержала первую победу в одиночном разряде за девять месяцев. На турнире ITF в Хьюстоне (США) Бушар нанесла поражение Валентини Грамматикопулу со счётом 7:6, 6:4.

До этого 25-летняя Бушар потерпела 13 поражений подряд в одиночном разряде. Её серия началась в феврале 2019 года, когда Эжени в 1/16 финала турнира в Дубае (ОАЭ) проиграла румынке Симоне Халеп.

На турнире ITF в Хьюстоне следующей соперницей Бушар станет американка Франческа ди Лоренцо, победительница этого матча выйдет в 1/8 финала. В настоящий момент Бушар в рейтинге WTA занимает лишь 220-ю позицию.

Ранее Бушар заявила, что уже устала проигрывать, но подчеркнула готовность продолжать работу над собой.