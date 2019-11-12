Бушар одержала первую победу в одиночном разряде за последние девять месяцев
Бывшая пятая ракетка мира канадка Эжени Бушар одержала первую победу в одиночном разряде за девять месяцев. На турнире ITF в Хьюстоне (США) Бушар нанесла поражение Валентини Грамматикопулу со счётом 7:6, 6:4.
До этого 25-летняя Бушар потерпела 13 поражений подряд в одиночном разряде. Её серия началась в феврале 2019 года, когда Эжени в 1/16 финала турнира в Дубае (ОАЭ) проиграла румынке Симоне Халеп.
На турнире ITF в Хьюстоне следующей соперницей Бушар станет американка Франческа ди Лоренцо, победительница этого матча выйдет в 1/8 финала. В настоящий момент Бушар в рейтинге WTA занимает лишь 220-ю позицию.
Ранее Бушар заявила, что уже устала проигрывать, но подчеркнула готовность продолжать работу над собой.
Бушар: я устала проигрывать
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