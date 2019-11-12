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Беккер не стал называть Федерера лучшим игроком в истории тенниса

Беккер не стал называть Федерера лучшим игроком в истории тенниса
Теннис / ATP 0

Бывшая первая ракетка мира шестикратный победитель турниров «Большого шлема» Борис Беккер отказался назвать швейцарца Роджера Федерера лучшим игроком в истории тенниса. По мнению немца, на этот статус претендуют несколько человек.

«Согласно статистике, Роджер Федерер является лучшим в истории. Но им может считаться и Род Лэйвер, он дважды становился обладателем «Большого шлема».

Да, он выиграл меньше титулов, но его карьера была более короткой. В общем, это дискуссионный вопрос. Его любят журналисты, но спортсменов это не так заботит. В любом случае невозможно назвать лучшего.

Кто станет следующим победителем турнира «Большого шлема»? Я бы выбрал Сашу Зверева. Я ему много помогал в течение трёх лет", — цитирует Беккера Tennis World USA.

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