Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Федерер обыграл Берреттини на Итоговом чемпионате АТР в Лондоне

Федерер обыграл Берреттини на Итоговом чемпионате АТР в Лондоне
Теннис / ATP 0

Роджер Федерер одержал первую победу на Итоговом чемпионате ATP, который проходит в Лондоне. В матче второго круга в группе Бьорна Борга швейцарский теннисист, посеянный под третьим номером, нанёс поражение восьмой ракетке соревнований, итальянцу Маттео Берреттини со счётом 7:6 (7:2), 6:3. Встреча продолжалась 1 час 20 минут.

Федерер 8 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. Берреттини отметился шестью эйсами. При этом он допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейка – 0 из 3. Счёт в личном противостоянии соперников стал 2-0 в пользу швейцарца.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Федерер — Берреттини в Лондоне.

Напомним в первом круге Федерер неожиданно проиграл австрийцу Доминику Тиму со счётом 5:7, 5:7.

Позднее в группе Бьорна Борга Тим сыграет со второй ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Бьорна Борга
12 ноября 2019, вторник. 17:00 МСК
Роджер Федерер
3
Швейцария
Роджер Федерер
Р. Федерер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6  
6 2 		3  
         
Маттео Берреттини
8
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019