Федерер обыграл Берреттини на Итоговом чемпионате АТР в Лондоне

Роджер Федерер одержал первую победу на Итоговом чемпионате ATP, который проходит в Лондоне. В матче второго круга в группе Бьорна Борга швейцарский теннисист, посеянный под третьим номером, нанёс поражение восьмой ракетке соревнований, итальянцу Маттео Берреттини со счётом 7:6 (7:2), 6:3. Встреча продолжалась 1 час 20 минут.
Федерер 8 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. Берреттини отметился шестью эйсами. При этом он допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейка – 0 из 3. Счёт в личном противостоянии соперников стал 2-0 в пользу швейцарца.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Федерер — Берреттини в Лондоне.
Напомним в первом круге Федерер неожиданно проиграл австрийцу Доминику Тиму со счётом 5:7, 5:7.
Позднее в группе Бьорна Борга Тим сыграет со второй ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.
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