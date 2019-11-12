Федерер обыграл Берреттини на Итоговом чемпионате АТР в Лондоне

Роджер Федерер одержал первую победу на Итоговом чемпионате ATP, который проходит в Лондоне. В матче второго круга в группе Бьорна Борга швейцарский теннисист, посеянный под третьим номером, нанёс поражение восьмой ракетке соревнований, итальянцу Маттео Берреттини со счётом 7:6 (7:2), 6:3. Встреча продолжалась 1 час 20 минут.



Федерер 8 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. Берреттини отметился шестью эйсами. При этом он допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейка – 0 из 3. Счёт в личном противостоянии соперников стал 2-0 в пользу швейцарца.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Федерер — Берреттини в Лондоне.



Напомним в первом круге Федерер неожиданно проиграл австрийцу Доминику Тиму со счётом 5:7, 5:7.

Позднее в группе Бьорна Борга Тим сыграет со второй ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.