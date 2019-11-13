Янчук: Медведев выглядит стабильнее Зверева, но психологически чёрт его знает

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал шансы Даниила Медведева обыграть в третьем матче группового раунда Итогового турнира ATP действующего победителя соревнований немца Александра Зверева.

«Мне кажется, Медведев выглядит постабильнее. Если говорить абстрактно, то Даниил имеет некоторое преимущество. Зверев не может его так часто и уверенно атаковать, взламывать оборону. У Медведева хорошая игра и контратака, его трудно пробить. Но психологически чёрт его знает. Это штука непредсказуемая», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Прохоровым.

Медведев во втором матче в группе уступил первой ракетке мира Рафаэлю Надалю со счётом 7:6 (7:3), 3:6, 6:7 (4:7). В решающей партии испанец проигрывал 1:5, 30:40, но сумел одержать победу на тай-брейке.