Медведев прокомментировал поражение от Надаля со счёта 5:1, 40:30 в третьем сете

Россиянин Даниил Медведев поделился эмоциями после поражения в матче Итогового турнира АТР с Рафаэлем Надалем. Уроженец Москвы вёл со счётом 5:1, 40:30 в решающей партии, но уступил на тай-брейке.



«Есть ли у меня в штабе психолог? Да, есть. Понимаю, о чём вы. Честно, не знаю, что произошло. Надо доводить такие матчи до конца. Мне надо прибавлять в ментальном аспекте, это факт. Очень грустно, но надо двигаться дальше.



У родителей по-прежнему нет визы, да. Русским часто задерживают визы. Но это не оправдание поражения. Конечно, они бы хотели увидеть мои матчи вживую.



Да, сегодня были нервные моменты. Ну, слушайте, молодым я вообще сходил с ума на корте. Сейчас всё намного лучше. Много работаю над спокойствием. Но сегодня были плохие моменты, да. Злость, раздражение… Знаю, что нехорошо, особенно нехорошо ругаться на свою команду, которая мне помогает. Будем работать, ребята.



Сдался ли во втором сете? Нет. Вам показалось. Во втором сете я верил в обратный брейк, очень хотел выиграть в двух сетах. Просто не вышло. Зато я прекрасно начал третий сет. Ну а дальше вы знаете.



Сегодня я играл намного лучше, чем вчера. Очень жаль, что не выиграл. Но по качеству игры сегодня был хороший матч», — цитирует Медведева Sport24.

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