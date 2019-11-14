Метревели: возможно, Медведеву было неудобно перед Надалем

Финалист Уимблдона 1973 года Александр Метревели прокомментировал поражение россиянина Даниила Медведева от первой ракетки мира Рафаэля Надаля на Итоговом турнире ATP в Лондоне со счётом 7:6 (7:3), 3:6, 6:7 (4:7). В решающей партии испанец уступал 1:5, 30:40, но сумел одержать победу на тай-брейке.
«Я бы сказал то, что и Надаль после игры. Такой матч можно выиграть один из тысячи. Нет ещё опыта у Медведева. Во-первых, он должен был выиграть пятый гейм, Медведев расслабился, возможно ему как-то неудобно было перед Надалем, что он так легко его переигрывает. Упустил пятый гейм и собраться не мог. Надаль это почувствовал. Первый брейк Надаль взял и понял, что может обыграть Медведева.
По сравнению с предыдущей игрой на турнире и один, и второй выглядели лучше, но были далеки от той игры, которую показали на US Open. Не было у Медведева той игры, которую он демонстрировал раннее. Но ничего, с первого раза не у всех получается обыгрывать Надаля.
Зверев должен выиграть в последней игре с Медведевым. Он увереннее выглядит. Медведев психологически надломлен, а Зверев уверенно играет. В первом матче показал хорошую игру с Надалем.
Надаль сейчас не в форме. Возраст берёт своё. Он уступает в скорости. У него другие сильные стороны. Но сейчас он играет с ошибками, позволяет атаковать», — сказал Метревели в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Хасановым.
- 14 ноября 2019
-
00:27
-
00:17
- 13 ноября 2019
-
23:28
-
23:26
-
23:24
-
22:46
-
22:03
-
21:56
-
21:13
-
20:00
-
18:36
-
16:03
-
15:12
-
14:49
-
14:42
-
14:09
-
13:35
-
13:20
-
12:38
-
12:03
-
11:57
-
11:50
-
11:34
-
11:15
-
10:49
-
10:25
-
09:27
-
09:11
-
09:08
-
08:54
-
08:32
-
08:17
-
08:05
-
03:54
-
02:29