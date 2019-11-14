Метревели: возможно, Медведеву было неудобно перед Надалем

Финалист Уимблдона 1973 года Александр Метревели прокомментировал поражение россиянина Даниила Медведева от первой ракетки мира Рафаэля Надаля на Итоговом турнире ATP в Лондоне со счётом 7:6 (7:3), 3:6, 6:7 (4:7). В решающей партии испанец уступал 1:5, 30:40, но сумел одержать победу на тай-брейке.



«Я бы сказал то, что и Надаль после игры. Такой матч можно выиграть один из тысячи. Нет ещё опыта у Медведева. Во-первых, он должен был выиграть пятый гейм, Медведев расслабился, возможно ему как-то неудобно было перед Надалем, что он так легко его переигрывает. Упустил пятый гейм и собраться не мог. Надаль это почувствовал. Первый брейк Надаль взял и понял, что может обыграть Медведева.

По сравнению с предыдущей игрой на турнире и один, и второй выглядели лучше, но были далеки от той игры, которую показали на US Open. Не было у Медведева той игры, которую он демонстрировал раннее. Но ничего, с первого раза не у всех получается обыгрывать Надаля.

Зверев должен выиграть в последней игре с Медведевым. Он увереннее выглядит. Медведев психологически надломлен, а Зверев уверенно играет. В первом матче показал хорошую игру с Надалем.

Надаль сейчас не в форме. Возраст берёт своё. Он уступает в скорости. У него другие сильные стороны. Но сейчас он играет с ошибками, позволяет атаковать», — сказал Метревели в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Хасановым.