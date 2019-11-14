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Пике: Кубок Дэвиса будет очень эмоциональным и запоминающимся

Пике: Кубок Дэвиса будет очень эмоциональным и запоминающимся
Теннис / Кубок Дэвиса 0

Защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился ожиданиями от проведения Кубка Дэвиса, который впервые состоится в новом формате. Пике был одним из инициаторов изменения формата, футболист вошёл в группу инвесторов, спонсирующих проект.

«Я знаю, что турнир сложится хорошо, ведь я — оптимист, позитивный человек. Мы шли к этому очень долго. Я надеюсь, что теперь фанаты смогут насладиться этим. Уверен, турнир получится очень эмоциональным и запоминающимся.

Надеюсь, нам подарят большое шоу тенниса, а финал дойдёт до парных матчей. Надеюсь, что мы увидим чистый спорт. В Мадриде будет не так холодно, мы сможем насладиться игрой», — цитирует Пике Tennis World USA.

В нынешнем сезоне Кубок Дэвиса впервые пройдёт в новом формате. Он будет напоминать чемпионат мира по футболу. Дебютный розыгрыш состоится в Мадриде (Испания).

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