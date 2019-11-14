15-летняя Гауфф вошла в список 100 восходящих звёзд по версии журнала Time

15-летняя американская теннисистка Кори Гауфф вошла в список 100 восходящих звёзд по версии журнала Time. В список Time 100 Next попадают люди, которые, по мнению издания, будут определять будущее мира.

Юная спортсменка произвела сенсацию на Уимблдоне-2019, где дошла до четвёртого круга. На Открытом чемпионате США Кори добралась до третьего раунда, а в октябре она выиграла турнир в Линце в одиночном разряде и завоевала титул в Люксембурге в паре.

«В Коко Гауфф есть „этот“ фактор. Она особенная. Ей нравится выступать на большой арене, она хорошо готова к тому, как надо вести себя на корте и за его пределами. Самое главное, она знает, что в её жизни и карьере будет ещё больше возможностей. Благодаря тому, что она исключительным образом проявляет себя в теннисе, Гауфф может вдохновить нас всех, особенно молодых людей», — написала бывшая первая ракетка мира Билли Джин Кинг в статье о Гауфф.