15-летняя Гауфф вошла в список 100 восходящих звёзд по версии журнала Time

15-летняя американская теннисистка Кори Гауфф вошла в список 100 восходящих звёзд по версии журнала Time. В список Time 100 Next попадают люди, которые, по мнению издания, будут определять будущее мира.
Юная спортсменка произвела сенсацию на Уимблдоне-2019, где дошла до четвёртого круга. На Открытом чемпионате США Кори добралась до третьего раунда, а в октябре она выиграла турнир в Линце в одиночном разряде и завоевала титул в Люксембурге в паре.
«В Коко Гауфф есть „этот“ фактор. Она особенная. Ей нравится выступать на большой арене, она хорошо готова к тому, как надо вести себя на корте и за его пределами. Самое главное, она знает, что в её жизни и карьере будет ещё больше возможностей. Благодаря тому, что она исключительным образом проявляет себя в теннисе, Гауфф может вдохновить нас всех, особенно молодых людей», — написала бывшая первая ракетка мира Билли Джин Кинг в статье о Гауфф.
- 14 ноября 2019
-
17:00
-
16:50
-
16:13
-
16:02
-
14:45
-
14:31
-
13:52
-
13:43
-
13:12
-
12:34
-
11:59
-
11:50
-
11:11
-
10:56
-
10:42
-
10:41
-
10:21
-
10:12
-
09:12
-
08:59
-
08:45
-
08:27
-
08:06
-
04:19
-
02:42
-
02:33
-
02:05
-
00:40
-
00:27
-
00:17
- 13 ноября 2019
-
23:28
-
23:26
-
23:24
-
22:46
-
22:03